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Волгоградка украла брендовые вещи из ТРК «Мармелад»

Покупательница решила пронести обновки в своей большой сумке.

В Дзержинском районе Волгограда суд рассмотрел дело о кражах в Волгограде, совершенных в ТРК «Мармелад». Жительница Волгограда Елена П. привлечена к уголовной ответственности за кражу и покушение на кражу товаров из магазина «Befree».

В материалах судебного разбирательства говорится, что в январе 2026 года она похитила женскую юбку и сумку на сумму 5 798 рублей. В феврале 2026 года она собрала товары в том же магазине на сумму 9 552 рубля, но была задержана сотрудником до выхода из торгового центра.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб по первому эпизоду. Приговор вынес мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района города Волгограда.

Суд назначил Елене П. наказание в виде штрафа 9 000 рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось о задержании волгоградки с наркотиками.