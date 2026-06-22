Волгоградка украла брендовые вещи из ТРК «Мармелад»

В Дзержинском районе Волгограда суд рассмотрел дело о кражах в Волгограде, совершенных в ТРК «Мармелад». Жительница Волгограда Елена П. привлечена к уголовной ответственности за кражу и покушение на кражу товаров из магазина «Befree».
В материалах судебного разбирательства говорится, что в январе 2026 года она похитила женскую юбку и сумку на сумму 5 798 рублей. В феврале 2026 года она собрала товары в том же магазине на сумму 9 552 рубля, но была задержана сотрудником до выхода из торгового центра.
Подсудимая признала вину и возместила ущерб по первому эпизоду. Приговор вынес мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района города Волгограда.
Суд назначил Елене П. наказание в виде штрафа 9 000 рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее сообщалось о задержании волгоградки с наркотиками.