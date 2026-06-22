Волгоградка украла брендовые вещи из ТРК «Мармелад»

В материалах судебного разбирательства говорится, что в январе 2026 года она похитила женскую юбку и сумку на сумму 5 798 рублей. В феврале 2026 года она собрала товары в том же магазине на сумму 9 552 рубля, но была задержана сотрудником до выхода из торгового центра.