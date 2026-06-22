СМИ: устроивший дебош на борту рейса «Москва — Омск» мужчина скончался на борту

По данным канала, 21 июня 37-летний мужчина по имени Владимир бегал по салону самолета, угрожая окружающим ножницами, и пытался прорваться в кабину пилотов. Пассажиры совместными усилиями обезвредили его и связали ему руки и ноги пластиковыми стяжками. После того как мужчина успокоился, его освободили от пут. Однако вскоре после этого он внезапно потерял сознание.