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СМИ: устроивший дебош на борту рейса «Москва — Омск» мужчина скончался на борту

На борту летевшего в Омск самолета пассажир с ножницами пытался прорваться к пилотам. Мужчину обезвредили, но после того, как он успокоился, он внезапно потерял сознание и скончался.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Patrick Konior/CC0

На борту выполнявшего рейс «Москва — Омск» пассажирского самолета 37-летний пассажир нападал на других людей и пытался попасть в кабину, а после потерял сознание и умер. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным канала, 21 июня 37-летний мужчина по имени Владимир бегал по салону самолета, угрожая окружающим ножницами, и пытался прорваться в кабину пилотов. Пассажиры совместными усилиями обезвредили его и связали ему руки и ноги пластиковыми стяжками. После того как мужчина успокоился, его освободили от пут. Однако вскоре после этого он внезапно потерял сознание.

Прибывшие на борт медики констатировали его смерть.