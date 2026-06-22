Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 170 тысяч га

На утро 22 июня площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 173 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет.
В Лесопожарном центре добавили, что обстановка сложная, но «все необходимые меры реагирования принимаются». Так, на севере края сейчас работают 1773 человека. Кроме того, к очагам возгораний доставили дополнительные силы из других регионов — 125 специалистов.
В тушении участвуют лесопожарные формирования края, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской и Тюменской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают арендаторы.
В работе участвуют 32 воздушных судна. Лесные пожарные усилили флот беспилотников — это помогает скоординировать перемещение сил по действующим кромкам. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик.
Обстановку на севере нашего края осложняет жара, отсутствие осадков и наличие поврежденных участков леса.
За минувшие сутки удалось ликвидировать 11 пожаров на площади 2,2 тысячи га.
При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.