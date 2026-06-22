В Воронеже на ночном пожаре в девятиэтажке обнаружили труп мужчины

Ночью 22 июня случился пожар в Железнодорожном районе Воронежа. МЧС вызвали в 2.23 на ул. Переверткина, 43.
— Горела однокомнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Тушили четыре пожарных расчета. Сотрудники пожарной охраны спасли одного человек и эвакуировали троих. Пожар ликвидировали в 2.33. В комнате площадью 16 квадратных метров сгорела мебель и бытовая техника. На месте обнаружили труп 44-летнего хозяина квартиры, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
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