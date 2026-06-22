Костанайцы хотели купить недвижимость по низкой цене, но потеряли десятки миллионов

На основании п.п.1 п. 2 ст. 3 Закона РК «Об амнистии», срок основного наказания был сокращен на одну треть, и окончательно было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отсрочкой отбывания наказания на 5 лет.