Костанайцы хотели купить недвижимость по низкой цене, но потеряли десятки миллионов

В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, совершенном неоднократно (ст. 190 ч. 3 п. 1, 4 УК РК).
С апреля 2022 года по сентябрь 2024 года подсудимая, умышленно обманывая жителей Костаная, предоставляла посреднические услуги в приобретении недвижимого имущества по заниженной цене. Свои преступные действия она маскировала под гражданско-правовые отношения, совершив ряд мошенничеств.
В результате 8 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 30 млн тенге. Подсудимая признала свою вину полностью и чистосердечно раскаялась в содеянном.
Суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, полное признание вины и наличие малолетних детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств в деле не было установлено.
Согласно ст. 74 УК РК, осужденным женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, предоставляется отсрочка исполнения наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста.
С учетом личности подсудимой, ранее не судимой, ее поведения до и после совершения преступления, а также наличия непогашенного ущерба потерпевшим, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании п.п.1 п. 2 ст. 3 Закона РК «Об амнистии», срок основного наказания был сокращен на одну треть, и окончательно было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отсрочкой отбывания наказания на 5 лет.
Гражданские иски о возмещении ущерба были удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.