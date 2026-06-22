Житель Самарской области нашел патроны в дачном массиве

В Самарской области сотрудники ГАИ задержали пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Отрадном. Им оказался 50-летний житель Исаклинского района. При досмотре мужчина добровольно выдал 11 предметов, похожих на патроны. Экспертиза показала, что они пригодны для стрельбы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.