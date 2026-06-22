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В Гусь-Хрустальном эвакуировали три дома после падения беспилотника

Во Владимирской области зафиксировано падение БПЛА в городе Гусь-Хрустальный. В целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. В целях обеспечения безопасности жителей проведена эвакуация из трех многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем официальном канале в мессенджере MAX.

По предварительной информации главы области, в результате инцидента пострадавших нет.

«Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов», — уточнил губернатор.

На месте происшествия работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств.

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