В Гусь-Хрустальном эвакуировали три дома после падения беспилотника

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. В целях обеспечения безопасности жителей проведена эвакуация из трех многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем официальном канале в мессенджере MAX.
По предварительной информации главы области, в результате инцидента пострадавших нет.
«Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов», — уточнил губернатор.
На месте происшествия работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств.