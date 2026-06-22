Александр Бастрыкин ждет доклад о нарушении жилищных прав в Березниках

Здание 1949 года постройки находится в непригодном для проживании состоянии. Несущие конструкции, перекрытия и кирпичная кладка фасада дома разрушаются, подвальное помещение затоплено, вентиляционная система неисправна. Жильцы также жалуются на сырость и плесень в квартирах, отсутствие уборки придомовой территории.