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Александр Бастрыкин ждет доклад о нарушении жилищных прав в Березниках

Председателю СК РФ поступило обращение жильцов многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Информационный центр СК РФ получил обращение в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина от жильцов многоквартирного дома в Березниках. В обращении говорится о ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирного дома на ул. Челюскинцев.

Здание 1949 года постройки находится в непригодном для проживании состоянии. Несущие конструкции, перекрытия и кирпичная кладка фасада дома разрушаются, подвальное помещение затоплено, вентиляционная система неисправна. Жильцы также жалуются на сырость и плесень в квартирах, отсутствие уборки придомовой территории.

Несмотря на многочисленные жалобы жильцов, мер реагирования не принимается. Обращения в различные инстанции результатов также не принесли. Краевое следственное управление СК РФ по факту нарушения жилищных прав возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал от регионального управления доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов дома. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.