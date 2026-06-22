В ГИБДД рассказали о ДТП на Черняховской трассе, в котором пострадала 13-летняя девочка

«Хендэ» под управлением 21-летнего водителя, который при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу, столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя. Его отбросило на другую «Шкоду», за рулем которой находился 35-летний водитель.