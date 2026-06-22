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Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибший

На автодороге Красная Яруга — Вязовое украинский дрон атаковал автобус, водитель скончался в больнице. Также в регионе зафиксированы множественные повреждения частных домов, коммерческих объектов и транспорта в результате атак БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснояружском районе в результате атаки украинского FPV-дрона погиб водитель автобуса. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Инцидент произошел на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое. Беспилотник целенаправленно атаковал транспортное средство. После удара водителя в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую центральную районную больницу бойцы добровольческого отряда «БАРС-Белгород». Несмотря на усилия медиков, от полученных ран мужчина скончался.

Транспортное средство в результате атаки получило повреждения.

Также атакам дронов подверглись объекты в семи округах области: повреждения получили производственные корпуса, торговые точки, грузовой транспорт и частные домовладения.

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