Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибший

В Краснояружском районе в результате атаки украинского FPV-дрона погиб водитель автобуса. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Инцидент произошел на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое. Беспилотник целенаправленно атаковал транспортное средство. После удара водителя в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую центральную районную больницу бойцы добровольческого отряда «БАРС-Белгород». Несмотря на усилия медиков, от полученных ран мужчина скончался.
Транспортное средство в результате атаки получило повреждения.
Также атакам дронов подверглись объекты в семи округах области: повреждения получили производственные корпуса, торговые точки, грузовой транспорт и частные домовладения.