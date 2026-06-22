Во время полета на борту рейса Москва Омск умер пассажир

Вчера, 21 июня, на борту рейса Москва Омск прямо во время полета умер пассажир. Мужчине было всего 37 лет. По сообщению очевидцев, перед тем как потерять сознание, он вел себя неадекватно.
О трагедии в самолете сообщил канал Мash. Как утверждает источник, сразу же после взлета мужчина пытался напасть на бортпроводников и приставал к другим пассажирам. Чтобы угомонить дебошира, его связали пластиковыми хомутами.
Через некоторое время буйный пассажир успокоился и был развязан. После этого 37-летний мужчина неожиданно потерял сознание и умер. Помочь ему не смогли. Официальных комментариев по факту инцидента пока нет.
Ранее КП-Омск сообщала, что за сутки три человека пострадали в ДТП в Омской области.