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В Калининграде самокатчик сбил велосипедистку и скрылся, его ищут

Действия злоумышленника попали на запись камер наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде ищут самокатчика, который сбил велосипедистку и скрылся. О ДТП, которое произошло 21 июня в 14:00 на ул. Парковой близ СНТ «Космос», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Неустановленный пока водитель электросамоката ехал по ул. Парковой в сторону Калининградского шоссе и столкнулся с 49-летней женщиной на велосипеде. Женщина получила травмы, самокатчик предпочел скрыться.

Полиция принимает меры по установлению его личности и местонахождения.

С информацией можно звонить: 552−511 или 552−526.

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