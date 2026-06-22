ДТП с четырьмя погибшими: нижегородский водитель получил 3,5 года колонии-поселения

Следствие установило, что Кузьмин, управляя автомобилем с такой скоростью, которая не позволяла ему обеспечить постоянный контроль за движением, не справился с управлением. Машина занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии водитель одного из встречных автомобилей и двое его пассажиров скончались на месте; пассажирка автомобиля Кузьмина умерла в больнице от полученных травм.