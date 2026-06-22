Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с четырьмя погибшими: нижегородский водитель получил 3,5 года колонии-поселения

Трагедия произошла в июле 2024 года на автодороге Работки-Порецкое.

Источник: Время

Княгининский межрайонный суд Нижегородской области признал Дмитрия Кузьмина виновным в смертельном ДТП с четырьмя погибшими, сообщила объединённая пресс‑служба судов региона. По данным суда, трагедия произошла в июле 2024 года на автодороге Работки-Порецкое.

Следствие установило, что Кузьмин, управляя автомобилем с такой скоростью, которая не позволяла ему обеспечить постоянный контроль за движением, не справился с управлением. Машина занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии водитель одного из встречных автомобилей и двое его пассажиров скончались на месте; пассажирка автомобиля Кузьмина умерла в больнице от полученных травм.

Приговором от 16 июня 2026 года Кузьмина признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с лишением права управления транспортными средствами на два года. Отбывать основной срок он будет в колонии‑поселении.

Кроме того, с обвиняемого взыскана компенсация морального вреда потерпевшим в общей сумме 2 910 000 рублей. Приговор в настоящий момент не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП при столкновении легковушки и грузовика в Лысковском округе.