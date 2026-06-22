Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отравление суши в Боралдае: ожидаются ли проверки в ресторанах Алматы

Замруководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова во время брифинга в РСК рассказала, будут ли в мегаполисе проверены рестораны, которые готовят суши, после отравления в Боралдае, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Алматы Асель Калыкова во время брифинга ответила на вопрос журналистов по поводу проверок в ресторанах, готовящих суши в Алматы.

«Именно то, что связано с Алматинской областью… Проверки не могут быть точечными — только в Алматы или только в Алматинской области. Решение принимает главный государственный санитарный врач. На сегодня вопрос о проверке данных предприятий не стоит», — сказала Калыкова.

Замруководителя ДСЭК добавила, что на сегодняшний день в южной столице зафиксирован 21 случай заболевания пищевой токсикоинфекцией, из них — 13 случаев среди детей младше 14 лет.

По ее словам, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 27%. В том числе отмечено снижение среди детей.

«Случаев, связанных с употреблением суши или других рыбных изделий, по городу Алматы не зарегистрировано», — заявила представитель ДСЭК.