Массовое отравление суши в Боралдае: ожидаются ли проверки в ресторанах Алматы

Заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Алматы Асель Калыкова во время брифинга ответила на вопрос журналистов по поводу проверок в ресторанах, готовящих суши в Алматы.
«Именно то, что связано с Алматинской областью… Проверки не могут быть точечными — только в Алматы или только в Алматинской области. Решение принимает главный государственный санитарный врач. На сегодня вопрос о проверке данных предприятий не стоит», — сказала Калыкова.
Замруководителя ДСЭК добавила, что на сегодняшний день в южной столице зафиксирован 21 случай заболевания пищевой токсикоинфекцией, из них — 13 случаев среди детей младше 14 лет.
По ее словам, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 27%. В том числе отмечено снижение среди детей.
«Случаев, связанных с употреблением суши или других рыбных изделий, по городу Алматы не зарегистрировано», — заявила представитель ДСЭК.