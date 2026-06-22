Возле СНТ под Красноярском дежурят охотоведы после встречи дачника с медведями

В чатах товариществ специалисты разъяснили садоводам, что крупный взрослый медведь был уничтожен неподалеку от дач еще около пяти дней назад, а сейчас на свободе остается лишь полуторагодовалый зверь. Маленькие медвежата, по данным наблюдений, бывают возле лавочки по направлению к станции, а также ходят к озеру и по склону. Этой ночью во время дежурства видели только детенышей. Судя по всему, их ликвидировать не собираются, только наблюдают за передвижениями. О судьбе медведицы информации нет: не исключено, что водитель по ошибке принял за нее полуторагодовалого хищника.