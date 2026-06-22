Возле СНТ под Красноярском дежурят охотоведы после встречи дачника с медведями

22 июня стало известно, что в окрестностях платформы Лесная в Емельяновском округе начали дежурить специалисты-охотоведы. Специалисты взяли дачников под охрану после встречи автомобилиста днем 21 июня с тремя медведями: крупным и двумя детенышами. Возможно, это были медведица с медвежатами.
Группа хищников вышла на дорогу перед машиной неподалеку от дачных товариществ.
Звери не слишком испугались автомобиля, и мужчина успел сфотографировать двух детенышей до того, как они скрылись в кустах возле ручья. Сразу после этого он предупредил об опасности членов садоводческих товариществ в социальных сетях, и некоторые дачники в ответ пообещали избегать пеших прогулок в опасной зоне.
Как выяснилось позже, в ту же ночь в СНТ «Горняк», «Монтажник» и «Физик» в районе Лесной было организовано организовано патрулирование, чтобы хищники не зашли в дачные поселки.
В чатах товариществ специалисты разъяснили садоводам, что крупный взрослый медведь был уничтожен неподалеку от дач еще около пяти дней назад, а сейчас на свободе остается лишь полуторагодовалый зверь. Маленькие медвежата, по данным наблюдений, бывают возле лавочки по направлению к станции, а также ходят к озеру и по склону. Этой ночью во время дежурства видели только детенышей. Судя по всему, их ликвидировать не собираются, только наблюдают за передвижениями. О судьбе медведицы информации нет: не исключено, что водитель по ошибке принял за нее полуторагодовалого хищника.