ФСБ задержала в Петербурге 50 человек, работавших в мошеннических кол-центрах

«Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия на территории РФ. Проведены обыски в офисах и по местам проживания организаторов, изъято техническое оборудование, средства связи и денежные средства, в том числе криптовалюта», — говорится в сообщении.