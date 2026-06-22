ФСБ задержала в Петербурге 50 человек, работавших в мошеннических кол-центрах

Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии ликвидировали деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в создании сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе спецоперации задержаны 50 человек: 30 граждан России и 20 иностранных граждан. Установлено, что злоумышленники организовали работу двух офисов, откуда осуществляли телефонные звонки по всей территории страны.
«Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия на территории РФ. Проведены обыски в офисах и по местам проживания организаторов, изъято техническое оборудование, средства связи и денежные средства, в том числе криптовалюта», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следственные мероприятия продолжаются.