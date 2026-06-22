Историями поисков поделились волонтеры из «ЛизаАлерт»

Волонтеры волгоградского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» каждый месяц спасают десятки жизней. За короткой фразой — «Найден. Жив» скрываются многие часы напряженных поисков. Некоторыми из них поделились неравнодушные волгоградцы. Подробности в материале vlg.aif.ru.
«С пометкой “Срочно!”: кто помог отыскать в ночи 72-летнего пенсионера.
Заявка с пометкой «Срочно!» поступила в волгоградский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 2 июня в десятом часу вечера. Пропал мужчина 72-х лет. Родственники были очень встревожены — дедушка не покидал дома один, тем более в такое позднее время.
«Поиски начались мгновенно: участники одной группы обзванивали всех, кто мог так или иначе помочь в сборе как можно более подробной информации. Другие волонтеры, входящие в группу оповещения, размещали посты в соцсетях и делали репосты. Участники третьей группы звонили в медучреждения региона», — вспоминают в отряде.
Тем временем поисковики уже вышли на улицы — они обследовали дворы и придомовые территории, расклеивали по городу ориентировки, опрашивали прохожих — вдруг кто-то обратил внимание на одинокого беспомощного пенсионера. Именно это и дало в данном случае результат.
Добровольцы рассказали о случившемся одному из проходивших мимо местных жителей, вручили ему ориентировку и отправились дальше. Прошло не больше пяти минут, как раздался звонок: мужчина встретил на своем пути того самого дедушку.
«Он очень спешил, но не прошел мимо, а дождался, пока стал виден свет фонарей поисковиков. Те, получив от координатора поисков оповещение: “Бежим, быстро!” — бросились к месту, где горожанин встретил пенсионера», — рассказывают волонтеры.
Остаток вечера пожилой мужчина и его родственники провели спокойно — дедушка был дома, рядом со своими близкими.
«Эта ночная пробежка стала для нас чем-то большим, чем просто поиском. Она ещё раз доказала: нет чужих людей. Будь то доброволец поискового отряда или случайный прохожий, который не прошел мимо, — в такие моменты мы все — как единое целое», — делятся участники отряда.
«Искали в лесу и в заброшках»: где нашли оставившую дом бабушку.
Еще один случай — с бабушкой 77-ми лет. Родные четыре часа пытались отыскать ее самостоятельно, но затем поняли, что им не справиться, и обратились к волонтерам. Те вышли на маршрут, которым могла следовать пенсионерка.
Искать нужно было быстро — день близился к концу. Становилось ясно — если не найти «потеряшку» в ближайшие часы, крупномасштабные поиски придется развернуть уже на следующее утро.
Поисковики отправились вдоль ближайших дорог. Первую остановку сделали у небольшого овражка, но там старушки не было. Заехали в лес — поиски шли уже третий час, но безрезультатно.
«Дело было зимой, усилился туман, пошел дождь — видимость стала почти нулевой, максимум метрах в пяти еще можно было что-то разглядеть, а если бабушка углубилась в лес дальше, то найти ее было бы очень сложно», — вспоминают волонтеры, занимавшиеся поисками.
На одном из участков они увидели человеческие следы — пошли по ним, но они никуда не привели. Среди дворов обнаружили заброшку — прежде здесь было что-то вроде пансионата. Обследовали здание — пусто. Не было никого и в другом давно оставленном людьми здании.
Поисковики добрели до остановки маршрутного такси, предположили — возможно, бабушка могла воспользоваться этим видом транспорта. В конечном счете именно водитель маршрутки и опознал старушку. Он вызвал полицию, женщину в тот же вечер доставили домой.
«Найти потеряшку — только начало»: кто принимает нуждающихся в помощи у поисковиков.
Когда поиск заканчивается короткой фразой: «Найден. Жив» — это нередко только часть большой работы, делятся волонтеры.
Иногда найденному человеку необходима срочная медицинская помощь, а то и госпитализация. Иногда — наблюдение специалистов.
«Добровольцы #ЛизаАлерт регулярно встречаются во время поисков с врачами и фельдшерами, медсестрами и сотрудниками скорой помощи, приемных отделений и стационаров. Мы видим, как они принимают тех, кто долгие часы оставался на улице или в лесу, попадают к ним в состоянии обезвоживания, с травмами, в тяжелом состояний», — рассказывают участники отряда.
Медики остаются рядом, когда человеку нужна помощь. Внимательно и заботливо относятся к тем, кто не в состоянии не только рассказать о себе, но, порой, даже назвать свое имя или вспомнить, где его дом и как он оказался далеко от него.
«Для нас медработники — люди, принимающие эстафету помощи, когда поисковые задачи уже выполнены. Найти человека важно, но не менее важно помочь ему восстановиться и снова оказаться рядом с близкими», — говорят поисковики.
24 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает неравнодушных жителей региона на встречу. Она пройдет в Волгограде на территории АЗС Teboil на улице Исторической, 177. Познакомиться с тем, как проводятся поиски, что делать, если пропал человек и как присоединиться к отряду, можно будет с полудня до пяти вечера.
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