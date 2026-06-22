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Пермяк выплатил компенсацию за публичные оскорбления бывшей девушки

Пострадавшая отказалась продолжать отношения.

Мужчина заплатил 30 тысяч за оскорбительные посты о бывшей девушке в соцсетях, сооющили в ГУФССП России по Пермскому краю.

После того, как девушка отказалась продолжать отношения, пермяк разместил на своей странице в соцсети её фотографии с оскорбительными подписями.

Женщина, устав от публичных унижений, подала в суд. Ранее обидчика уже привлекли к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Суд признал, что женщине причинён моральный вред: она испытывала унижение не только от оскорбительных выражений, но и от их публичности. Компенсация составила 30 тысяч рублей. Должник не заплатил в срок. Судебные приставы запретили регистрационные действия с его квартирой и обратили взыскание на доходы. После этого деньги перечислили пострадавшей.