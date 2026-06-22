Экс-полковника МВД осудили за халатность при закупке бензина в Екатеринбурге

Суд установил, что подсудимый, занимая должность руководителя контрактной службы, в 2022 году заключил госконтракт на поставку бензина для нужд МВД на сумму более 107 млн руб. При этом он не проверил возможности поставщиков и не убедился, что склад, указанный как место хранения, может вместить заявленный объем топлива — емкости были заняты другими нефтепродуктами.