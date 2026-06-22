10 лет тюрьмы грозит за лазерные атаки на пилотов в Казахстане

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Генпрокуратура Казахстана напомнила гражданам об ответственности за создание помех воздушным судам.
Меры по обеспечению безопасности самолетов обсудили в Астане на межведомственном совещании с участием департамента полиции на транспорте.
Надзорный орган напомнил о том, что в июле 2025 года были внесены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или БПЛА.
«Статья предусматривает ответственность от уголовного проступка до тяжкого преступления. Санкции варьируются от штрафа до 10 лет лишения свободы в случае наступления тяжких последствий. Использование лазерных устройств в отношении воздушных судов создает реальную угрозу безопасности полетов, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей, а также может повлечь серьезные последствия для гражданской авиации», — сообщили в Генпрокуратуре.
По итогам совещания постановили, что по каждому подобному факту будут возбуждаться уголовные дела. Также будет организовано патрулирование районов предполагаемого расположения источников лазерного излучения, и обеспечено своевременное установление и задержание виновных.
«Пилоты и авиакомпании ориентированы на информирование правоохранительных органов обо всех случаях воздействия на экипажи воздушных судов. Предупреждаем, что уголовная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет, а в случае совершения противоправных действий несовершеннолетними, не достигшими этого возраста, их родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 127 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за поведением несовершеннолетних», — отметили в Генпрокуратуре.