10 лет тюрьмы грозит за лазерные атаки на пилотов в Казахстане

«Пилоты и авиакомпании ориентированы на информирование правоохранительных органов обо всех случаях воздействия на экипажи воздушных судов. Предупреждаем, что уголовная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет, а в случае совершения противоправных действий несовершеннолетними, не достигшими этого возраста, их родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 127 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за поведением несовершеннолетних», — отметили в Генпрокуратуре.