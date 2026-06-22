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Пистолет ТТ, обрез и 138 патронов нашли у мужчины в усадьбе в Старой Ладоге

Оружие изъяли, идет экспертиза и возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД России по СПб и Ло

Целый арсенал нашли у 33-летнего жителя Старой Ладоги. В доме мужчины на Морозовской улице и на его приусадебных участках обнаружили схрон: пистолет ТТ времен Великой Отечественной войны и 138 патронов к нему, три пули разного калибра, обрез охотничьего ружья, а также три банки с порохом. Все изъяли на экспертизу. Уже есть первые результаты — в банках действительно была взрывчатая смесь.

— По факту обнаружения схрона обнаружили уголовное дело по первой части статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места, у мужчины еще имеются снайперские прицелы. Живет он небедно — на участке замечены иномарка, три мотоцикла, а также симпатичные домики, гараж и жилое здание. Теперь владельцу оружия грозит от 6 до 8 лет колонии.