Пистолет ТТ, обрез и 138 патронов нашли у мужчины в усадьбе в Старой Ладоге

Целый арсенал нашли у 33-летнего жителя Старой Ладоги. В доме мужчины на Морозовской улице и на его приусадебных участках обнаружили схрон: пистолет ТТ времен Великой Отечественной войны и 138 патронов к нему, три пули разного калибра, обрез охотничьего ружья, а также три банки с порохом. Все изъяли на экспертизу. Уже есть первые результаты — в банках действительно была взрывчатая смесь.