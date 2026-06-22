Самолёт Гюмри — Москва подал сигнал тревоги и начал снижаться

Boeing вылетел из Гюмри в 11:24 по московскому времени.
Менее чем через час после начала полёта, находясь над территорией Дагестана, экипаж передал сигнал general emergency.
После этого воздушное судно снизилось до высоты около трёх тысяч метров.
Причина подачи сигнала тревоги в приведённом сообщении не уточняется.
Также пока нет информации о дальнейшей траектории самолёта, его посадке и состоянии находящихся на борту людей.
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