Три человека утонули на прошлой неделе в Нижегородской области

В период с 15 по 21 июня на территории Нижегородской области произошло три чрезвычайных происшествия на водных объектах. Об этом проинформировала пресс‑служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Трагическим итогом инцидентов стала гибель трёх человек. Отдельно стоит напомнить о другом резонансном случае: деятельность турбазы в Нижегородской области, где погиб подросток, по итогам разбирательств была признана незаконной.
Ранее СК заинтересовался загадочной гибелью уплывшего на плоту нижегородца.
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