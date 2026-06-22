Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Воронежу

В Воронеже после уничтожения нескольких «высокоскоростных воздушных целей» пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в понедельник, 22 июня.

В Воронеже после уничтожения нескольких «высокоскоростных воздушных целей» пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в понедельник, 22 июня.

По словам главы региона, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили «цели» в небе над городом. Ранее в области была объявлена ракетная опасность, сейчас ее отменили.

На данный момент известно о трех пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Также пострадали фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, поврежден ряд автомобилей.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Гусев также напомнил жителям, что нельзя публиковать в интернете фото и видео последствий, особенно с привязкой к местности. При обнаружении подозрительных предметов нужно предупредить окружающих и сообщить об этом по телефону 112. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам и выполнять указания оперативных служб.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше