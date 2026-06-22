Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Воронежу

В Воронеже после уничтожения нескольких «высокоскоростных воздушных целей» пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в понедельник, 22 июня.
По словам главы региона, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили «цели» в небе над городом. Ранее в области была объявлена ракетная опасность, сейчас ее отменили.
На данный момент известно о трех пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Также пострадали фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, поврежден ряд автомобилей.
Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.
Гусев также напомнил жителям, что нельзя публиковать в интернете фото и видео последствий, особенно с привязкой к местности. При обнаружении подозрительных предметов нужно предупредить окружающих и сообщить об этом по телефону 112. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам и выполнять указания оперативных служб.