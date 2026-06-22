Губернатор Гусев сообщил о последствиях атаки ВСУ на Воронеж

Силы противовоздушной обороны отразили атаку на Воронеж, уничтожив несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате инцидента зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилого фонда, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По данным главы региона, в настоящий момент известно о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Удар нанес ущерб производственным объектам одного из предприятий города. Кроме того, зафиксированы повреждения фасадов и остекления нескольких многоквартирных домов, также пострадал ряд припаркованных автомобилей.
«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — написал Гусев в своем официальном Telegram-канале.
Граждан призывают не приближаться к обломкам и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по номеру 112. В настоящий момент режим ракетной опасности в регионе отменен.