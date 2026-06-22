ПВО уничтожила над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей… Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», — сообщил Гусев в своем канале на платформе «Макс».