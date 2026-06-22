В Пермском крае объявили ракетную угрозу днём 22 июня

На территории Пермского края ввели режим «Ракетная опасность» днём 22 июня, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112», — напомнили в министерстве.
Режим «Ракетная опасность» объявили не только в Пермском крае, но и в Татарстане, Удмуртии, Воронежской области и других субъектах РФ.
В министерстве напомнили, что порядок действий при объявлении «Ракетной опасности» такой же, как и при угрозе атаки БПЛА.
Если вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг и не пользоваться лифтом.
Если вы дома, следует укрыться в подвале либо во внутренней комнате без окон, закрыть окна и шторы, а также подготовить «тревожный набор», включающий воду, продукты питания, лекарства, фонарик и документы.
Если сигнал застал вас на улице, нужно как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств. Важно внимательно следить за официальными оповещениями МЧС.