Губернатор Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки днем 22 июня

Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки днем 22 июня.
«Не приближайтесь к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112. Соблюдайте указания оперативных служб», — написал глава региона в своем канле в мессенджере МАКС.
Губернатор также напомнил о запрете распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями, особенно с привязкой к местности.
Ранее стало известно, что днем 22 июня над Воронежем было уничтожено несколько высокоскоростных воздушных целей. На данный момент известно о трех пострадавших.