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Губернатор Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки днем 22 июня

Глава региона призвал горожан не приближаться к обломкам.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки днем 22 июня.

«Не приближайтесь к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112. Соблюдайте указания оперативных служб», — написал глава региона в своем канле в мессенджере МАКС.

Губернатор также напомнил о запрете распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями, особенно с привязкой к местности.

Ранее стало известно, что днем 22 июня над Воронежем было уничтожено несколько высокоскоростных воздушных целей. На данный момент известно о трех пострадавших.