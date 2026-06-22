Туристку с поврежденной ногой эвакуировали из нацпарка «Красноярские Столбы»

Посетительница парка оступилась во время похода и настолько сильно ушибла колено, что не могла идти дальше. Она позвонила в экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, которые оказал первую помощь травму и наложили повязку, а затем помогли пострадавшей добраться до ее собственного автомобиля, припаркованного на улице Свердловской. Она решила обратиться за помощью к медикам самостоятельно.