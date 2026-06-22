Туристку с поврежденной ногой эвакуировали из нацпарка «Красноярские Столбы»

Воскресный день 21 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» не обошелся без неприятного инцидента с туристами. Спасателям пришлось эвакуировать 22-летнюю девушку с поврежденной ногой. 22 июня в КГКУ «Спасатель» поделились подробностями инцидента.
Посетительница парка оступилась во время похода и настолько сильно ушибла колено, что не могла идти дальше. Она позвонила в экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, которые оказал первую помощь травму и наложили повязку, а затем помогли пострадавшей добраться до ее собственного автомобиля, припаркованного на улице Свердловской. Она решила обратиться за помощью к медикам самостоятельно.
Спасатели в очередной раз обратились ко всем любителям активного отдыха с настоятельной просьбой строго соблюдать правила безопасности при посещении Столбов. Они порекомендовали выбирать удобную нескользящую туристическую обувь, которая не позволит ногам ногам скользить на камнях и корнях деревьев.
Кроме того, специалисты посоветовали реально оценивать свои физические возможности и не выходить на слишком сложные маршруты, если нет уверенности в собственных силах. Также они посоветовали не сходить с размеченных троп: это позволит не заблудиться и быстрее получить помощь, если она потребуется.