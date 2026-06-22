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Специалисты «Победы» оценивают состояние самолета, севшего в Махачкале

Специалисты «Победы» оценивают состояние самолета, севшего в Махачкале.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Специалисты авиакомпании «Победа» проводят оценку технического состояния самолета, летевшего из Гюмри в Москву и севшего на запасном аэродроме в Махачкале, сообщил перевозчик.

«На данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна», — говорится в сообщении.

По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания сообщила о благополучной посадке самолета.