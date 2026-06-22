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Двое мужчин напали на нижегородку и украли сумку

По словам потерпевшей, двое злоумышленников атаковали её — один из них, угрожая ножом, вырвал сумку.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

С заявлением в полицию обратилась 44‑летняя местная жительница: нападение произошло в подъезде дома на улице Планетной. По словам потерпевшей, двое злоумышленников атаковали её — один из них, угрожая ножом, вырвал сумку. В ней находились 35 000 рублей и два мобильных телефона; совокупный ущерб оценён в 75 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личности нападавших и взяли их под стражу. Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители 30 и 47 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За разбойное нападение фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы. Оперативники обнаружили документы и часть похищенного на улице, расположенной рядом с местом преступления. Для возмещения ущерба у задержанных изъяли бытовую технику.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность при входе в подъезды и лифты, в особенности вечером и ночью. Если вы заметили, что за вами следует подозрительный человек, лучше остаться на улице — в хорошо освещённом и людном месте.

Ранее работника спортклуба избили в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл 9 июня 2026 года в 09:30 — на мужчину напал неизвестный.