В Кузбассе две женщины подожгли торговый центр после ссоры с охраной

В Прокопьевске две женщины подожгли торговый центр «Солнышко» после ссоры с охраной. Неожиданными подробностями мощного пожара, который произошел еще в конце апреля, поделился сайт VSE42.Ru.
По предварительным данным МВД, в тот вечер горожанки отдыхали в кафе на цокольном этаже. Они поругались с другими посетителями, после чего охранник выгнал скандалисток из заведения.
Позже женщины решили отомстить: нашли канистру с бензином, вернулись к ТЦ на улице Петренко, облили горючим деревянные поддоны и подожгли.
Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. К счастью, заведение уже было закрыто — никто не пострадал. Однако огонь повредил стены, силовой кабель и полностью уничтожил припаркованный автомобиль «Тойота». Общий ущерб — 3,5 миллиона рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.