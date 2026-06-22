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В Кузбассе две женщины подожгли торговый центр после ссоры с охраной

Вскрылись неожиданные подробности мощного пожара, который произошёл в прокопьевском торговом центре «Солнышко».

Источник: Комсомольская правда

В Прокопьевске две женщины подожгли торговый центр «Солнышко» после ссоры с охраной. Неожиданными подробностями мощного пожара, который произошел еще в конце апреля, поделился сайт VSE42.Ru.

По предварительным данным МВД, в тот вечер горожанки отдыхали в кафе на цокольном этаже. Они поругались с другими посетителями, после чего охранник выгнал скандалисток из заведения.

Позже женщины решили отомстить: нашли канистру с бензином, вернулись к ТЦ на улице Петренко, облили горючим деревянные поддоны и подожгли.

Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. К счастью, заведение уже было закрыто — никто не пострадал. Однако огонь повредил стены, силовой кабель и полностью уничтожил припаркованный автомобиль «Тойота». Общий ущерб — 3,5 миллиона рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.