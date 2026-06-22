Школьники украли шоколад из магазина в Волгограде на 4,5 тысячи рублей

Инцидент произошел 10 июня около 18:35. Злоумышленники украли 6 плиток шоколада на сумму примерно 4,5 тысячи рублей. Работники магазина изъяли у ребят похищенное. Ворами оказались школьники 12 и 14 лет. Подростки сознались в содеянном и рассказали, что планировали продать шоколад на рынке, а вырученные деньги потратить на свои нужды.