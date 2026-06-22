На местах падения сбитых высокоскоростных целей в Воронеже проведут оценку ущерба

В Воронеже в ближайшее время сотрудники управы приступят к осмотру объектов, пострадавших в результате атаки ВСУ днем 22 июня. Напомним, в результате уничтожения высокоскоростных воздушных целей над городом пострадали трое мирных жителей, повреждены производственные объекты, многоэтажки и автомобили.