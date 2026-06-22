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Над Воронежем уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщил 22 июня губернатор Александр Гусев.

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщил 22 июня губернатор Александр Гусев.

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Сейчас ее отменили.

По данным главы региона, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Также пострадали фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, поврежден ряд автомобилей.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

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