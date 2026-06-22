Над Воронежем уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщил 22 июня губернатор Александр Гусев.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Сейчас ее отменили.
По данным главы региона, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Также пострадали фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, поврежден ряд автомобилей.
Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.