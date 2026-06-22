Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 22 июня

В Нижегородской области 22 июня отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что об угрозе БПЛА оповестили больше суток назад. Тогда же и был введен режим «Беспилотная опасность».
Жителей региона просят не прикасаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и просят сообщить в 112.
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