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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 22 июня

На территори региона режим беспилотной опасности действовал больше суток.

В Нижегородской области 22 июня отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что об угрозе БПЛА оповестили больше суток назад. Тогда же и был введен режим «Беспилотная опасность».

Жителей региона просят не прикасаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и просят сообщить в 112.

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