Подросток погиб в ДТП с автобусом в Воротынском районе

Трагическое ДТП с участием автобуса произошло в Воротынском районе: в результате аварии погиб подросток. Об этом сообщили в NN.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижегородской области.
Инцидент случился накануне вечером на трассе М‑7. Согласно сведениям ГАИ, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции: 58‑летний водитель автобуса допустил наезд на двигавшийся впереди мотоцикл. Двухколёсным транспортом управлял 16‑летний юноша.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы — его госпитализировали в Лысковскую ЦРБ. К сожалению, 16‑летнего пассажира спасти не удалось: он скончался ещё до того, как на место прибыли медики.
Ранее огромная пробка сковала Мызинский мост в Нижнем Новгороде из-за ДТП.