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Подросток погиб в ДТП с автобусом в Воротынском районе

Согласно сведениям ГАИ, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции: 58‑летний водитель автобуса допустил наезд на двигавшийся впереди мотоцикл.

Трагическое ДТП с участием автобуса произошло в Воротынском районе: в результате аварии погиб подросток. Об этом сообщили в NN.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижегородской области.

Инцидент случился накануне вечером на трассе М‑7. Согласно сведениям ГАИ, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции: 58‑летний водитель автобуса допустил наезд на двигавшийся впереди мотоцикл. Двухколёсным транспортом управлял 16‑летний юноша.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы — его госпитализировали в Лысковскую ЦРБ. К сожалению, 16‑летнего пассажира спасти не удалось: он скончался ещё до того, как на место прибыли медики.

Ранее огромная пробка сковала Мызинский мост в Нижнем Новгороде из-за ДТП.