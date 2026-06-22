В Красноярске осудили двух вымогателей, требовавших у бизнесмена 5 миллионов

Угрожая физической расправой, троица потребовала, чтобы бизнесмен отказался от взыскания долга и процентов по договору займа с их общего знакомого. Речь шла о сумме более одного миллиона рублей. Кроме того, Малиновский и еще один из участников группы выдвинули предпринимателю другое незаконное требование: передать им пять миллионов рублей. Причиной они назвали давний конфликт из-за конкуренции в ломбардном деле. Когда мужчина отказался, его избили. Он обратился за помощью в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело.