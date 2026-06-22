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В Красноярске осудили двух вымогателей, требовавших у бизнесмена 5 миллионов

Суд отправил двух вымогателей из Красноярска в колонию строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

22 июня стало известно, что суд в Красноярске вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в вымогательстве. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии поделились деталями этой истории.

Все произошло еще в 2018 году, однако до суда дело дошло только сейчас. Руководитель преступной группировки Ярослав Малиновский вместе с тремя подельниками поджидал 34-летнего предпринимателя у одного из кафе на улице Молокова. Они пригласили мужчину внутрь для разговора.

Угрожая физической расправой, троица потребовала, чтобы бизнесмен отказался от взыскания долга и процентов по договору займа с их общего знакомого. Речь шла о сумме более одного миллиона рублей. Кроме того, Малиновский и еще один из участников группы выдвинули предпринимателю другое незаконное требование: передать им пять миллионов рублей. Причиной они назвали давний конфликт из-за конкуренции в ломбардном деле. Когда мужчина отказался, его избили. Он обратился за помощью в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело.

Суд назначил обоим обвиняемым реальные сроки: одному — десять лет, другому — пятнадцать с половиной лет в колонии строгого режима. При этом уголовное дело в отношении самого Малиновского и еще одного его сообщника выделили в отдельное производство, так как оба сейчас находятся в международном розыске.