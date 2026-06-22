Что происходит в Воронеже после отражения атаки ВСУ 22 июня

Несколько высокоскоростных воздушных целей уничтожили в небе над Воронежем днём 22 июня. В результате атаки ВСУ есть пострадавшие. Также повреждены предприятие, дома и автомобили. Какие подробности известны к настоящему моменту — в материале vrn.aif.ru.
Вой сирен и звук реактивного двигателя в небе.
Протяжный вой сирен, возвещающий о введении в Воронежской области режима ракетной опасности, раздался в каждом из уголков региона около полудня — в 11:40, и нарушил привычный ритм первого дня рабочей недели.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал местных жителей губернатор Александр Гусев в своём канале в мессенджере МАКС.
Спустя несколько минут после введения в регионе особого режима жители Воронежа услышали в небе характерный звук, после чего прозвучало несколько взрывов.
Пострадали люди.
По информации регионального МЧС, отбой ракетной опасности последовал почти час спустя — в 12:37. После отмены в Воронежской области особого режима стало известно, что противник атаковал столицу Черноземья.
В небе над городом, как сообщил губернатор Александр Гусев, силами ПВО было уничтожено несколько высокоскоростных воздушных целей.
В результате атаки пострадали люди. На данный момент известно о трёх пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
В городе зафиксирован ряд разрушений. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей.
Сейчас на местах работают оперативные службы. Мэр города Сергей Петрин сообщил, что после завершения их работы управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий уничтожения высокоскоростных воздушных целей. Также будет произведена компенсация за повреждённые автомобили.
В случае необходимости для горожан организуют пункты временного размещения.
Особо важное обращение.
После отражения атаки высокоскоростных воздушных целей губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам.
«Не приближайтесь к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112. Соблюдайте указания оперативных служб», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.
Губернатор также напомнил о запрете распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями, особенно с привязкой к местности.