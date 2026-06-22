Что происходит в Воронеже после отражения атаки ВСУ 22 июня

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал местных жителей губернатор Александр Гусев в своём канале в мессенджере МАКС.