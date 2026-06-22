Бил палкой. Стали известны подробности нападения дебошира на детей в лагере

Мужчина, напавший на детей в оздоровительном лагере Тувы, пришел в себя — он прошел медэкспертизу. Пьяный дебошир ворвался в комнаты, где спали ребятишки, посреди ночи, начал крушить мебель и напал на них. Как заявил глава субъекта Владислав Ховалыг, произошедшее шокировало жителей республики, а нарушителя ждет максимально жесткая оценка действий.
Krsk.aif.ru разбирался, что это за лагерь, почему стала возможна такая ситуация и какие выводы сделали власти.
Ночной дебош на озере.
Инцидент произошел в ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок», расположенном на берегу озера Чагытай. Это самое большое пресное озеро в Тувинской котловине, популярное место отдыха, где рядом с детским центром находятся и другие туристические базы. По одной из версий, нападавший как раз отдыхал неподалеку от лагеря.
По данным следствия, 25-летний житель Кызыла в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию учреждения со стороны озера и ворвался в один из спальных корпусов. Внутри находились 30 детей. Дебошир крушил мебель и беспорядочно бил детей палкой. Точная информация о пострадавших уточняется. По последним данным СК Тувы, их число выросло до 14. Двоим подросткам понадобилась помощь врачей. С ребятами работают психологи. Для оценки тяжести вреда здоровью назначены экспертизы.
«Мужчина пришёл в сознание, специалисты провели медицинское освидетельствование. Точный показатель уровня алкоголя в крови установит экспертиза. Нападавшего остановили вожатые детского лагеря. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь СК по Республике Тыва Алла Нурсат.
Нападавший ранее не был судим. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Где была охрана?
На сайте «Орленка» указано, что цена путевки в лагере от 25 до 45 тыс. рублей, зависит от сезона. За эту стоимость для детей должны были организовывать творческие и спортивные события, и, безусловно, содержать их в безопасности. В числе сооружений, построенных на территории оздоровительного лагеря, есть «будка контрольно-пропускного пункта с лицензированной охраной». Вот только должной безопасности дети не получили. По данным Минобразования Тувы, охрана объекта осуществлялась штатными сторожами.
«Известно, что охранник на территории был. Его точное местоположение установят в ходе следствия», — добавила Алла Нурсат.
Тревожная кнопка в лагере работала исправно, ее проверяли всего за три дня до ЧП.
Редакция krsk.aif.ru обратилась за комментарием в детский лагерь «Орленок». На момент публикации материала руководство лагеря не предоставило свою позицию, пообещав связаться с нами позднее.
«Не имеем права доверять безответственным людям».
Глава Тувы Владислав Ховалыг провел аппаратное совещание, где заявил о серьезных ошибках со стороны руководства лагеря.
«Юридическую оценку дадут и работе всех ответственных лиц. Очевидны серьезные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — подчеркнул он.
Глава региона поручил провести внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы. Основные требования: жесткая охрана периметра, исправное видеонаблюдение, укомплектованность ночных смен и запрет на доступ посторонних. Также будет проработан график регулярного патрулирования территорий полицией.
Министерство образования Тувы уже направило учредителю «Орленка» замечание с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем закончилось уголовное дело тренера, подопечные которого изнасиловали мальчика в детском лагере.