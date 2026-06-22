Число пострадавших при нападении на детский лагерь в Туве выросло до 14

По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, нападение произошло ночью 21 июня около 03:00. 24-летний местный житель проник в здание через окно, начал громить мебель и нападать на детей. Его задержали сотрудники лагеря и передали полиции. Также выяснилось, что в момент происшествия на посту отсутствовал сторож. Он ушел с дежурства, сославшись на плохое самочувствие.