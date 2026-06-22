Число пострадавших при нападении на детский лагерь в Туве выросло до 14

Число детей, пострадавших в результате нападения на оздоровительный лагерь «Орленок» у озера Чагытай в Туве, увеличилось до 14. По данным телеграм-канала «ЧП НТВ», мужчина, проникший в спальный корпус, наносил удары несовершеннолетним деревянной палкой.
По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, нападение произошло ночью 21 июня около 03:00. 24-летний местный житель проник в здание через окно, начал громить мебель и нападать на детей. Его задержали сотрудники лагеря и передали полиции. Также выяснилось, что в момент происшествия на посту отсутствовал сторож. Он ушел с дежурства, сославшись на плохое самочувствие.
По данным Следственного комитета и прокуратуры Республики Тыва, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Надзорные и следственные органы также начали проверку действий руководства детского учреждения. Действиям администрации лагеря дадут правовую оценку на предмет возможной халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.