Стали известны подробности нападения дебошира на детей в лагере

На сайте «Орленка» указано, что цена путевки в лагере от 25 до 45 тыс. рублей, зависит от сезона. За эту стоимость для детей должны были организовывать творческие и спортивные события, и, безусловно, содержать их в безопасности. В числе сооружений, построенных на территории оздоровительного лагеря, есть «будка контрольно-пропускного пункта с лицензированной охраной». Вот только должной безопасности дети не получили. По данным Минобразования Тувы, охрана объекта осуществлялась штатными сторожами.