Что известно об утренних ударах ВСУ на регионы ЦФО

В регионах Центрального федерального округа после новых атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Под ударами оказались Курская, Воронежская, Тульская и Владимирская области.
В Курской области украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, удар пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы погибла 67-летняя местная жительница.
По словам главы региона, в соседнем доме во время удара находилась женщина с ребенком, они не пострадали.
В Воронеже дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, сейчас ее отменили.
По данным главы региона, пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. На местах работают оперативные службы.
В Тульской области украинский беспилотник ударил по жилому многоквартирному дому в Щекино. Жителей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы и оперативный штаб правительства области обследуют здание и прилегающую территорию, информация о повреждениях уточняется.
Во Владимирской области, по данным губернатора Александра Авдеева, БПЛА упал в Гусь-Хрустальном. Для безопасности из зоны падения эвакуировали жителей трех многоквартирных домов. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
В Белгородской области, как сообщили оперативный штаб региона и врио губернатора Александр Шуваев, один человек был ранен в Краснояружском округе. Госпитализация ему не потребовалась.
В Курской области ранее сообщалось о пострадавшей в Рыльске 31-летней женщине. По данным Хинштейна, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. От госпитализации женщина отказалась.