В Волгограде подростки украли 6 шоколадок на 4,5 тысячи рублей

В Волгограде полицейские установили личности двух подростков, которых заподозрили в краже продукции из сетевого магазина. 10 июня 2026 года около 18:35 школьники 12 и 14 лет спрятали под одежду 6 плиток шоколада стоимостью около 4,5 тысячи рублей.