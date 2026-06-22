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В Волгограде подростки украли 6 шоколадок на 4,5 тысячи рублей

Школьники признались, что хотели продать их на рынке.

В Волгограде полицейские установили личности двух подростков, которых заподозрили в краже продукции из сетевого магазина. 10 июня 2026 года около 18:35 школьники 12 и 14 лет спрятали под одежду 6 плиток шоколада стоимостью около 4,5 тысячи рублей.

Сотрудник службы безопасности магазина обнаружила хищение при просмотре камер видеонаблюдения. Работники торговой точки остановили подростков и изъяли похищенную продукцию. Прибывшие сотрудники полиции установили личности ребят.

Школьники признались в содеянном и пояснили, что хотели продать шоколад на рынке, а полученные деньги потратить на личные нужды. В отношении 14-летнего подростка следователь отдела полиции № 8 Управления МВД России по Волгограду возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

С обоими подростками полицейские провели профилактическую работу.

Ранее сообщалось, что внук поджег дом бабушки под Волгоградом.