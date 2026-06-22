Под Воронежем работник склада мошенничал со шрих-кодами товаров

20-летний мужчина отвечал за маркировку товаров: он должен был сканировать штрих-коды и клеить их на продукцию, получая оплату за каждую операцию. Молодой человек штрих-коды считывал, а этап наклейки пропускал. Всего за смену он отсканировал 1761 код.