Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем работник склада мошенничал со шрих-кодами товаров

На воронежском складе работник сканировал коды, а на товары не клеил.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник склада маркетплейса в Новоусманском районе Воронежской области нашел способ увеличить свой заработок, оптимизировав свою работу.

20-летний мужчина отвечал за маркировку товаров: он должен был сканировать штрих-коды и клеить их на продукцию, получая оплату за каждую операцию. Молодой человек штрих-коды считывал, а этап наклейки пропускал. Всего за смену он отсканировал 1761 код.

Подвело рационализатора то, что наклейки он выкинул в контейнер для мусора. Сотрудники службы безопасности во время обхода заметили их в корзине и проверили камеры.

— В отделе полиции подозреваемый объяснил свой поступок желанием подзаработать. Причиненный ущерб составил 22,8 тыс рублей. На молодого человека завели уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до двух лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, как Новая Усмань стала звездой соцсетей.