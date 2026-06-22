СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Махачкале

По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. Как уточнил перевозчик, специалисты авиакомпании проводят оценку технического состояния самолета.