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СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Махачкале

СК: самолет приземлился в Махачкале из-за ошибочно сработавшего датчика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Самолет, вынужденно приземлившийся в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, совершил посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. Как уточнил перевозчик, специалисты авиакомпании проводят оценку технического состояния самолета.

«Предварительно установлено, что 22 июня 2026 года воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Махачкала. Предварительная причина вынужденной посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении МСУТ на платформе «Макс».

По факту вынужденной посадки организовано проведение доследственной проверки, правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.