29 нижегородских детей вернут с несостоявшейся смены в «Артеке»

Детей из Нижегородской области, приехавших в лагерь «Артек» в Крыму на очередную смену, отправят обратно. Как рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, по региональной квоте в смене должны были участвовать 29 ребят.
Обратно школьников доставят централизованно — в поездке их будут сопровождать взрослые, которые сейчас находятся в «Артеке».
В Крыму до 1 сентября действует запрет на бронирование, приём и размещение детей в лагерях — такое распоряжение подписал глава региона Сергей Аксёнов. Ограничения связаны с событиями ночи на 21 июня: тогда полуостров подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения.
Ранее первая смена стартовала в летнем спортивном лагере Дзержинска.