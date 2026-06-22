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Режим ЧС ввели в Воронеже после сбития воздушных целей днём 22 июня

Он действует в пределах отдельных улиц.

Источник: АиФ Воронеж

Режим ЧС ввели в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ на город в понедельник, 22 июня. Такое решение приняли в ходе заседания оперативного штаба. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Напомним, что за время действия в Воронежской области ракетной опасности в небе над столицей Черноземья уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате атаки пострадали как минимум три человека. Также повреждены предприятие, дома и автомобили.

На данный момент в городе ведётся ликвидация последствий атаки. В связи с этим на левом берегу Воронежа скорректировали схему движения автомобилей и общественного транспорта.

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