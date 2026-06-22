80-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Таганроге

Детали смертельного пожара, произошедшего на улице Ленина в Таганроге, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, 20 июня потушили дом на Ленина, 18. Площадь пожара составила 120 кв. метров. На месте происшествия обнаружили умершего мужчину, также постадала женщина.
— Погиб 80-летний пенсионер. Дома также находилась 75-летняя женщина, ее госпитализировали с травмами. Дознаватель МЧС предварительно установил, что огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования, — рассказали 22 июня в пресс-службе управления экстренного ведомства.
Добавим, от МЧС на месте происшествия работали 12 человек, было задействовано три единицы техники.
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