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Гусев доложил об обстановке на попавшем под удар ВСУ предприятии в Воронеже

В результате атаки существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания.

Источник: АиФ Воронеж

Территорию предприятия, которое было повреждено в результате атаки ВСУ на Воронеж днём в понедельник, 22 июня, продолжают осматривать. В связи с этим количество пострадавших уточняется. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в своём канале в мессенджере МАКС.

Ранее власти сообщали о трёх пострадавших, состояние одного из которых оценивалось как тяжёлое.

По данным главы региона, в результате атаки существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания. Кроме того, пострадали фасады ближайших многоквартирных домов.

Напомним, что около полудня после объявления в Воронежской области ракетной опасности в небе над столицей Черноземья уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Помимо предприятия и домов в городе в результате атаки также повреждён ряд автомобилей. Для оперативной ликвидации последствий в пределах отдельных улиц ввели режим ЧС. Также на левом берегу города скорректировали схему движения транспорта. Подробнее об атаке ВСУ на Воронеж — в нашем материале.

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